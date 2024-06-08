Суд арестовал директора и мастера транспортной компании по делу о ДТП с трамваями в Кемерово

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 35 0

Директора транспортной компании арестовали по делу о ДТП с трамваями в Кемерово

Фото, видео: Максим Рожко / ТАСС; 5-tv.ru

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В результате происшествия пострадали около 140 пассажиров.

Суд в Кемерово арестовал директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания» по делу о страшном ДТП с трамваями.

По версии следствия, мастер обвиняется в халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками — он позволил выпустить на линию трамвай, у которого была несправна тормозная система. В итоге из-за этого пострадало не меньше сотни пассажиров.

www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Мастер не признал свою вину в случившемся, сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора и мастера АО „КЭТК“ <…> сроком на два месяца», — сообщила помощник руководителя СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу Кристина Иванова.

Авария произошла на Логовом шоссе утром 6 июня. У трамвая № 10 отказали тормоза. Он несся по путям, пока не «догнал» следующий трамвай.

Пострадали 140 человек, среди них — не менее семи детей. Один человек погиб, двое в тяжелом состоянии. По факту аварии возбуждено сразу несколько уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из кабины водителя трамвая в момент ДТП в Кемерово.

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