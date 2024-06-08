«Мы очень рады»: друзья вызволенного из плена ХАМАС россиянина ждут встречи с ним

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 929 0

Друзья вызволенного из плена ХАМАС россиянина Козлова ждут связи с ним

Фото, видео: www.globallookpress.com / www.globallookpress.com / ap3; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Армия обороны Израиля сообщила об освобождении четырех заложников в Газе, включая гражданина РФ Андрея Козлова.

Друзья освобожденного из плена ХАМАС россиянина Андрея Козлова с нетерпением ждут связи с ним. Сейчас у них нет никакой информации о нем, кроме той, что опубликовали СМИ. Об этом 5-tv.ru рассказала его подруга Анна Романькова.

«Пока что мы вообще ничего не знаем и сами ждем информации хоть какой-то. Мы очень рады, переживали, поэтому ждем информации», — сказала она по телефону.

Ранее в этот день стало известно, что военные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободили в секторе Газа четырех заложников, включая 27-летнего гражданина РФ Андрея Козлова. Все они были похищены участниками палестинского движения ХАМАС с музыкального фестиваля «Нова» 7 октября.

Отмечается, что заложники находились в Нусейрате в двух разных местах. Все четверо чувствуют себя хорошо, их доставили для дальнейшего обследования в медцентр.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что радикальная палестинская группировка «Исламский джихад»* опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлен заложник из России по имени Александр Труфанов.

* — запрещена в РФ.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
На ПМЭФ-2024 обсудили перспективы развития биоэкономики
20:53
«Закрыл своим телом»: хирург спас семерых раненых бойцов РФ от украинского дрона
20:37
«Типичный ребенок»: панда Катюша устроила игры на качелях
20:21
«Мы очень рады»: друзья вызволенного из плена ХАМАС россиянина ждут встречи с ним
20:05
Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области Вахрина по делу о взятке
20:00
«Лето в Москве»: жителей столицы пригласили потанцевать на набережных

Сейчас читают

«Мы очень рады»: друзья вызволенного из плена ХАМАС россиянина ждут встречи с ним
Разные механизмы: почему РФ и ЕС не могут договориться по ситуации на Украине
Обещали работу охранника: наемника ВСУ из Колумбии обманом загнали на передовую
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака