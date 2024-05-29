«Исламский джихад»* опубликовал видео с заложником из РФ Александром Труфановым

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 408 0

Молодой мужчина был похищен террористами вместе с мамой, бабушкой и невестой.

«Исламский джихад»* опубликовал видео с заложником из РФ Александром Труфановым

Фото: Telegram / Посольство Израиля в России / IsraelInRussia

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад»* опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлен заложник с именем Александр Труфанов. Ролик появился в Telegram-канале военного крыла «Исламского джихада», группировки «Сарая аль-Кудс».

На этих кадрах молодой мужчина, якобы Труфанов, говорит на иврите и обещает вскоре показать целому миру правду о судьбе заложников, Информацию о похищенном и его родных прокомментировали в Telegram-канале представители посольства Израиля в России.

«Александр Труфанов был похищен террористами, вместе с бабушкой, мамой и невестой, которых смогли вернуть в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников. Отец Александра был зверски убит террористами», — заявили в ведомстве.

Мужчину вместе с бабушкой, мамой и невестой похитили террористы. В ведомстве также добавили, что у пленного Труфанова два комплекта документов — российский и израильский паспорта.

Как отметили в посольстве, это и другие похожие ролики публикуются «безжалостными палестинскими террористами» с единственной целью — оказать психологическое давления на израильское общество. Представители ведомства призвали всех неравнодушных требовать скорейшего освобождения пленных и их возвращения домой!

Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что Москва делает все возможное для людей, оказавшихся в заложниках на фоне обострения ближневосточного конфликта. Ситуация накалилась в октябре, когда ХАМАС направил и запустил свои ракеты на территорию Израиля, вторгся в приграничные районы, взял в плен людей.

Ответные удары по целям в секторе Газа со стороны Израиля последовали незамедлительно. Еще зимой советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявлял о трех россиянах в числе заложников — их зовут Александр Труфанов, Андрей Козлов и Александр Лобанов. Их местоположение неизвестно.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Израиле опубликовали видео с пленницами ХАМАС.

* - запрещена в РФ

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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