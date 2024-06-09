Ведьмовские секреты: как арестованная Алена Полынь зарабатывала миллионы на магии

Глава «Империи могущественных ведьм» обвиняется в мошенничестве, экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих.

Потусторонние силы не помогли Елене Суликовой избежать уголовного преследования и ареста. Москвичка, более известная под псевдонимом Алена Полынь, самая медийная «ведьма» России, обвиняется в мошенничестве, что при ее работе не удивительно, и, что важнее, в экстремизме и оскорблении религиозных чувств. В своих тренингах она проклинала всех попов и призывала гнать их. Чтобы, соответственно, не мешали одурманивать клиентов. Она, надо сказать, действовала с размахом, возглавила «Империю сильнейших ведьм» и открыла Международный университет магии и колдовства. Точное число адептов или, скорее, жертв не установлено, но речь идет о тысячах людей.

В отличие от своих коллег по магическому бизнесу, Полынь активно занималась политикой. Дошло до того, что вышла с инициативой в Госдуму, призывая официально признать ведьм и парапсихологов в России и ввести для них подоходный налог, как и для прочих коммерсантов. Секрет Полынь, возможно, кроется в ее диагнозах, которые адвокаты предъявили в суде: у нее хроническое заболевание, которое проявляется комплексом неврологических и нейропсихологических расстройств с галлюцинациями. Но ведь остались ее многочисленные ученики. А у них что, тоже галлюцинации? Или жажда наживы? Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Алисы Паршаковой.

Из Ивантеевского суда главную колдунью страны выносят на носилках. Алена Полынь — глава «Империи сильнейших ведьм» — такого не предвидела. Колдунья упала в обморок во время избрания меры пресечения — два месяца в СИЗО.

Накануне ареста силовики наведались в логово ведьмы. Вот так выглядит ее роскошный ремонт с нотками готического ампира: на антресолях ножи с булавками, летучая мышь и черти повсюду. А это литература, из-за которой к колдунье и постучались. Ее обвиняют в экстремизме и в оскорблении чувств верующих. По версии следствия, в книгах и на видео она призывала к насилию.

«Квартира Алены Полынь сейчас опечатана, дверь прижата табуреткой. О том, что здесь жила настоящая, как утверждают, Полынь, становится понятно сразу. Над входом висит зеркало, видимо от сглаза, рядом шкаф с магическими атрибутами, здесь у нас множество икон, камки, тетрадь для заговора, рядом сотни книг религиозной литературы, есть даже посох», — говорит корреспондент.

Алена Полынь, а на самом деле Елена Суликова, создала целую империю с армией последователей. Ее ролики на YouTube набирают больше трех миллионов просмотров. Бизнес ведьмы — это несколько эзотерических магазинов, онлайн-школа, а также очный университет колдовства, который видимо и приносил серьезную часть дохода. В эксклюзивном интервью нам в прошлом году Алена Полынь хвасталась своей сверхъестественной востребованностью.

«Толпы желающих, 200-300 человек может быть. И алхимия, и демонология, кладбищенская магия, от девяти тысяч до ста», — говорила Алена Полынь.

Получается, что в среднем только с университета она получала больше 12,5 миллиона рублей в месяц, прибыль с онлайн-курсов была в разы выше.

В какой-то момент Полынь и вовсе ударилась в сатанизм, рассказывают ее бывшие раскаявшиеся ученики. Своим адептам она давала задания устраивать порчу икон в церквях, проклинать священников, подкладывать под алтари карты таро.

«Подливали заговоренную воду под храмы, под церкви. Просила видеоотчет. Нужно ставить порчи на патриархов», — рассказывает ученица Алены Полынь Анна.

Они скрывают свои лица, потому что даже сейчас боятся бывшего учителя — ненароком проклянет, и статья об экстремизме достанется им тоже.

«Если сфотографировано это действие, ему дана оценка в посте — это уже совершенно точно можно квалифицировать по многим статьям уголовного кодекса, в том числе и оскорбление чувств верующих», — объяснила Оксана Никитина.

В деревне Журавна Московской области Полынь даже построила свой черный храм. Местные его нарекли церковью Сатаны. Здесь проводили обряды и ритуалы, которые собирали по несколько сотен человек. Соседей, которые робко возмущались, проклинала.

В числе тех, кто поверил в чудо-силу Полынь, была и Ольга. К ней она обратилась в отчаянье: потеряла работу, денег почти не было. Ведьма увидела на девушке порчу. Ольга взяла кредит — на ритуалы и чистку — на 40 тысяч.

«Общение с Аленой по скайпу, она мне позвонила, сказала зажечь свечу и повторять за ней, там были слова клятвы. После этого посвящения все стало еще хуже. Я получила доступ в закрытый раздел сайта, она себя позиционировала как мессия. Прочитала, просто поняла, что я вляпалась в какую секту», — сообщает клиентка Алены Полынь Ольга.

За девять лет бурной магической деятельности Алена Полынь обучила минимум 30 тысяч учеников, и это только очно. Многие из них пошли по стопам наставницы.

Мы на приеме у одной из них, болгарской ясновидящей Елены. Принимает у себя в шикарной пятикомнатной квартире. С порога ведунья заявляет, что я и мой муж — прокляты. Только вот супруга у меня нет. Медлить нельзя, надо чиститься и ставить защиту. Первый этап обойдется в 50 тысяч рублей.

Школ, выпускающих таких шарлатанов, — тысячи. На изучение эзотерики в год россияне тратят почти миллиард рублей. На обучение астрологией — еще 200 миллионов. Оккультные направления оказались почти в два раза популярнее финансовой грамотности и в три раза фитнеса.

Элитный район Москвы, эзотерический клуб занимает целый этаж сталинки. За 20 тысяч рублей нам обещают, что наш третий глаз откроется, даже если мы его совсем не видим.

Еще за десять тысяч поведают, как обдурить не только клиента, но и налоговую. По документам такие школы оказываюсь лишь «консультативные услуги». По закону никаких разрешений или лицензий они иметь не должны.

Сегодня общий объем рынка оккультных услуг в России почти два триллиона рублей. И ежегодно он растет на 20%. Для сравнения, за год мы тратим чуть больше на продукты питания или на рестораны, колоссальный поток денег, который крутится в астрале. Эксперты говорят, что Алена Полынь — это лишь начало масштабной инфоцыганской чистки в мире магии.