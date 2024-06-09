Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы СБУ свой учебник истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский с воодушевлением отреагировал на возбужденное против него уголовное дело на Украине из-за учебника по истории России для старшеклассников. В беседе с РИА Новости он предложил даже отправить свою книгу Службе безопасности Украины (СБУ) для ознакомления.

«Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории, это существенно повысит их образовательный уровень. Честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники»,— сказал Мединский на ПМЭФ-2024.

Помощник главы государства заметил, что, возможно, после этого жизнь сотрудников СБУ могла бы измениться в лучшую сторону.

К слову, помимо Мединского уголовное дело возбудили и против ректора МГИМО МИД РФ Анатолия Торкунова. По мнению СБУ, в написанной ими книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украины как государства.

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