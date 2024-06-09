Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы СБУ свой учебник истории

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Так помощник президента РФ отреагировал на возбужденное против него уголовное дело на Украине.

Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы СБУ свой учебник истории

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Помощник президента РФ Владимир Мединский с воодушевлением отреагировал на возбужденное против него уголовное дело на Украине из-за учебника по истории России для старшеклассников. В беседе с РИА Новости он предложил даже отправить свою книгу Службе безопасности Украины (СБУ) для ознакомления.

«Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории, это существенно повысит их образовательный уровень. Честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники»,— сказал Мединский на ПМЭФ-2024.

Помощник главы государства заметил, что, возможно, после этого жизнь сотрудников СБУ могла бы измениться в лучшую сторону.

К слову, помимо Мединского уголовное дело возбудили и против ректора МГИМО МИД РФ Анатолия Торкунова. По мнению СБУ, в написанной ими книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украины как государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нашли виновных в убийстве двоих депутатов парламента ЛНР.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:54
На Украине сообщили о взрывах в Одесской области
7:50
Развод, роман с женатым и уход из кино: перипетии судьбы Светланы Амановой
7:36
SPF-крем всему голова: советы Роспотребнадзора для защиты кожи летом
7:20
От Севера до побережья Кавказа: как в России будет развиваться автомобильный туризм
7:04
Экстренные меры: как быстро вывести с одежды пятна от кофе
6:54
Опубликованы кадры с места наезда Maserati на детей на остановке в Подмосковье

Сейчас читают

Опубликованы кадры с места наезда Maserati на детей на остановке в Подмосковье
Коварство «Википедии»: актер Владимир Щербаков стал жертвой мошенников
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака