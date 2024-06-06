Пасечник: виновных в убийстве двоих депутатов парламента ЛНР нашли

Авто политиков подорвали осенью 2023 года.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
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Найдены виновные в убийствах депутатов народного совета ЛНР Олега Попова и Михаила Филипоненко. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник в беседе с агентством РИА Новости на полях ПМЭФ.
«К большему сожалению, подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли», — сказал Пасечник.
Осенью 2023 года в Луганске подорвали личный автомобиль экс-главы СЦКК (Совместный центр контроля и координации) ЛНР и депутата Народного совета Филипоненко. Позже такая же участь настигла депутата Попова.
Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям, касающимся, в том числе, террористической деятельности, незаконного приобретения, хранения и перевозки взрывчатых веществ и устройств.
Для политиков эти покушения оказались не первыми. В 2022 году Попова уже пытались ликвидировать по заказу СБУ, а на Филипоненко, который стоял у истоков создания народного ополчения ЛНР, было совершено покушение зимой 2023 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что задержанные в Крыму диверсанты хотели подорвать авто офицеров Черноморского флота.
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