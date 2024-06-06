Пасечник: виновных в убийстве двоих депутатов парламента ЛНР нашли

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 38 0

Авто политиков подорвали осенью 2023 года.

Пасечник: виновных в убийстве двоих депутатов парламента ЛНР нашли

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация ПМЭФ 2024

Найдены виновные в убийствах депутатов народного совета ЛНР Олега Попова и Михаила Филипоненко. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник в беседе с агентством РИА Новости на полях ПМЭФ.

«К большему сожалению, подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли», — сказал Пасечник.

Осенью 2023 года в Луганске подорвали личный автомобиль экс-главы СЦКК (Совместный центр контроля и координации) ЛНР и депутата Народного совета Филипоненко. Позже такая же участь настигла депутата Попова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям, касающимся, в том числе, террористической деятельности, незаконного приобретения, хранения и перевозки взрывчатых веществ и устройств.

Для политиков эти покушения оказались не первыми. В 2022 году Попова уже пытались ликвидировать по заказу СБУ, а на Филипоненко, который стоял у истоков создания народного ополчения ЛНР, было совершено покушение зимой 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанные в Крыму диверсанты хотели подорвать авто офицеров Черноморского флота.

Тема:
Спецоперация
6 июн
Макрон: Франция займется подготовкой украинских пилотов уже летом
6 июн
Додон заявил о роли Молдавии в поставках оружия на Украину
6 июн
Пушилин: освобождение Авдеевки позволило остановить оголтелые обстрелы Донецка
6 июн
Армия РФ поразила склад хранения безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ
6 июн
Сийярто на ПМЭФ-2024 исключил участие Венгрии в операциях НАТО против России
6 июн
«Важный консенсус»: в МИД Китая оценили отношения с Украиной
6 июн
«Послали прямо на линию огня»: пленный колумбиец заявил об обмане со стороны ВСУ
6 июн
«Продвигает нарративы»: Украина обвинила британское СМИ в работе на РФ из-за статьи об энергетике
6 июн
Танкисты разгромили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой. Лучшее видео из зоны СВО
6 июн
«У нас есть своя позиция»: Путин ответил на вопросы глав мировых информагентств
+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.76
0.02 96.57
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:50
В WhatsApp* планируют запустить помощника с ИИ для ведения бизнеса
0:40
«Я как обычно»: певица Слава похвасталась новым автомобилем
0:29
В Сети: на ПМЭФ обсудили изменения производства контента в России
0:17
Тайная свадьба? Невеста Харламова показала фото с секретного торжества
23:57
Привлекает многих: Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкого канала
23:50
Взрыв на АЗС произошел в Армении

Сейчас читают

Кишечная палочка, обвес, обезвоживание: Роскачество раскрыло марки мороженого, которое может отправить на больничную койку
Президент России высказался о «планах РФ напасть на НАТО»: «Сбрендили совсем, что ли? Тупые как стол?»
Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака