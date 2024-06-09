В гробнице сына китайского императора обнаружено 16 тонн сокровищ

В гробнице у мавзолея императора Китая Цинь Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг с невиданными сокровищами. Портал Arkeonews уточняет, что он может принадлежать сыну императора принцу Гао.

Археологи раскопали гроб на глубине 16 метров. Помимо монет в нем обнаружили оружие, доспехи, нефритовые украшения, несколько золотых и серебряных верблюдов, а также набор кухонной утвари. Согласно записям древнего китайского историка Сыма Цяня, принц попросил своего брата, чтобы тот отправил Гао к отцу в загробный мир.

Саркофаг нашли в месте, где император Шихуанди первым построил терракотовую армию: больше восьми тысяч статуй воинов в натуральную величину. Терракотовая армия включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть комплекса «гробницы первого императора династии Цинь».

Исследователи предполагают, что сокровища саркофага могут принадлежать и другим высокопоставленным лицам, например, полководцу. Ученые продолжат изучение, открывая новые горизонты истории Древнего Китая.

Ранее 5-tv.ru развеял самые распространенные мифы о золоте.