В гробнице сына китайского императора обнаружено 16 тонн сокровищ

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 39 0

Невероятное открытие позволит исследователям изучить новые горизонты истории Древнего Китая.

В гробнице сына китайского императора обнаружено 16 тонн сокровищ

Фото: www.globallookpress.com / Mike Nelson

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В гробнице у мавзолея императора Китая Цинь Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг с невиданными сокровищами. Портал Arkeonews уточняет, что он может принадлежать сыну императора принцу Гао.

Археологи раскопали гроб на глубине 16 метров. Помимо монет в нем обнаружили оружие, доспехи, нефритовые украшения, несколько золотых и серебряных верблюдов, а также набор кухонной утвари. Согласно записям древнего китайского историка Сыма Цяня, принц попросил своего брата, чтобы тот отправил Гао к отцу в загробный мир.

Саркофаг нашли в месте, где император Шихуанди первым построил терракотовую армию: больше восьми тысяч статуй воинов в натуральную величину. Терракотовая армия включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть комплекса «гробницы первого императора династии Цинь».

Исследователи предполагают, что сокровища саркофага могут принадлежать и другим высокопоставленным лицам, например, полководцу. Ученые продолжат изучение, открывая новые горизонты истории Древнего Китая.

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