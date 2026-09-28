Крупнейшего из известных теризинозавров нашли в Китае

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 23 0

Даже в молодом возрасте древнее животное заметно превосходило ближайшего родственника.

Какой самый крупный из теризинозавров

Фото: Sebastian Willnow/ТАСС

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Палеонтологи обнаружили в Китае новый вид теризинозавров длиной более 3,6 метра. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Systematic Palaeontology.

Динозавру дали название Kayrasaurus changliensis. Его почти полный скелет нашли в китайской провинции Ляонин, в формации Исянь, известной хорошо сохранившимися окаменелостями раннего мелового периода.

При этом найденная особь еще не была взрослой. Ее массу ученые оценили в 113–272 килограмма. Несмотря на молодой возраст, динозавр оказался как минимум в 1,6 раза крупнее своего ближайшего известного родственника — Beipiaosaurus inexpectus.

Теризинозавры относились к тероподам, но в отличие от тираннозавров не были хищниками. Они питались растениями, имели длинные шеи, небольшие головы и большие изогнутые когти. Их тела покрывали перья.

Новый вид выделялся не только размерами. Ученые насчитали у него не менее 77 зубов: более 45 в нижней челюсти и свыше 32 в верхней. Для крупных теризинозавров такое количество считается необычным.

Исследователи также обратили внимание на необычное строение шеи и челюстей. По их мнению, крепкое тело и особенности зубов могли помогать динозавру сильнее кусать растительную пищу.

Ранее 5-tv.ru писал о найденном в Японии редком бронированном динозавре. Ученые предположили, что его предки могли попасть в Азию из Северной Америки по древнему сухопутному мосту.

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