Собянин рассказал, что столичные промышленники производят для метро Москвы

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 20 0

Сегодня в городе свыше 4,2 тысячи промышленных предприятий.

Собянин рассказал, что столичные промышленники производят для метро Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Столичные предприятия производят высокотехнологичное оборудование для обеспечения эффективного функционирования транспортной сферы города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня в городе свыше 4,2 тысячи промышленных предприятий, в которых работают 725 тысяч специалистов. Каждый день они выпускают необходимую для всех сфер жизни продукцию. Одна из этих сфер — транспорт», — написал Сергей Собянин.

Компании в Москве производят для метрополитена высокотехнологичные системы и оборудования автоматики и телемеханики, осветительные приборы и системы для шумопоглащения, а также платы, интегрированные во все турникеты метрополитена. Именно они позволяют пользоваться бесконтактной оплатой. А еще кабели, которые являются основным инструментом для строительства станций.

Кроме того, московские предприятия помогают в утилизации и переработке различных отходов. По словам мэра Москвы, несмотря на санкции, столичные предприятия смогли укрепить свою технологическую независимость.

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