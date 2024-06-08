Виртуальный полет и верховая езда: как провести День России на ВДНХ

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 48 0

ВДНХ подготовила масштабную программу празднования Дня России

Виртуальный полет и верховая езда: как провести День России на ВДНХ

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
День России

Что подготовили для жителей и гостей столицы в этот праздник?

Ряд тематических мероприятий проведут на ВДНХ в День России. Желающие смогут принять участие в мастер-классах, экскурсиях и других программах. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Так, в музее ВДНХ в 13:00 проведут тематическую экскурсию. Слушателям расскажут о том, как взаимосвязаны история России и выставки, представят архивные материалы и покажут интерактивные экспонаты. А вечером желающие смогут присоединиться к экскурсиям «Космические города России». Там посетителям расскажут о создании первых в истории летательных аппаратов.

Кроме этого, гостям представят бесплатный VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы», благодаря которому можно будет виртуально «облететь» уменьшенную копию города.

В 18:00 начнется выступление всадников Кремлевской школы верховой езды. Для гостей также проведут праздничную программу. А уже в 19:00 тематическая экскурсия «Россия, сколько в этом слове…» желающие смогут присоединиться к тематической экскурсии «Россия, сколько в этом слове…». Там слушатели узнают об истории письменности и какие наставления оставили великие русские князья своим потомкам.

На выставке «Россия» также проведут ряд программ. Желающие смогут принять участие в исторической викторине «День России», а также в нескольких мастер-классах. Гостям покажут, как рисовать акварелью, сделать своими руками подарки для близких.

В 14:10 запланировано начало встречи с заслуженным артистом России Александром Никулиным, известным по многочисленным ролям в кино и театре.

Кроме того, в 18:00 стартует концертная программа «Тебе, Россия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем можно заняться в спортивных клубах на ВДНХ.

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