Фишки Telegram: ТОП-10 полезных функций, о которых мало кто знает

Какими опциями оснащен популярный мессенджер?

Социальные сети и мессенджеры прочно вошли в нашу повседневную жизнь, так как значительно упростили коммуникацию друг с другом. Вместе с тем специалисты не останавливаются на достигнутом и придумывают для удобства пользователей множество полезных функций. Примером стал мессенджер Telegram — помимо чатов в нем есть ряд полезных опций. О самых интересных рассказал Pressfeed. Журнал.

Геопозиция в режиме реального времени

В жизни бывают обстоятельства, когда близкому человеку необходимо сообщить о месте своего нахождения. В Telegram можно не просто уведомить конкретного пользователя о точке нахождения, но и дать ему возможность наблюдать за вашими перемещениями в режиме реального времени.

Для этого необходимо сначала отправить человеку свою геопозицию в диалоге, а затем открыть карту и нажать «Транслировать». Длительность такого «наблюдения» можно регулировать — от 15 минут до нескольких часов.

Важно, что другие пользователи без добровольного желания самого человека не могут легальным способом наблюдать за его перемещениями. Поэтому стоит быть аккуратными с выбором адресата своей локации.

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Личная папка с неограниченным местом для файлов и напоминаниями

Память смартфона периодически может разочаровывать владельцев, так как ресурс памяти в нем не бесконечна. Telegram придумал возможность все нужные фото, видео и другие файлы хранить в диалоге с самим же собой. В мессенджере этот чат называется «Избранное».

Недавно разработчики внедрили удобную опцию систематизации сообщений — с помощью специальных меток-тегов их можно отсортировать. Например, файлы для вдумчивого чтения, списки покупок и важные фото можно рассортировать в одном чате.

Кроме того, в чате можно сделать персональные напоминания. Чтобы это сделать, перед отправкой текста необходимо зажать кнопку отправки и выбрать время для него.

Доступ к чату «Избранное» есть только у самого пользователя. Он не доступен другим людям.

Запрет на копирование текста из групповых чатов

Telegram придумал, как пользователи могут обезопасить свои данные и сообщения. В мессенджере придумали опцию запрета на копирование текста из сообщений пользователя. Для этого надо открыть редактирование канала или группы, затем выбрать его тип, после чего внизу появится соответствующая опция. Так, никто не сможет сохранять опубликованный контент и распространять его.

Возможность запланировать сообщение в чате на будущее

Эта опция бывает необходима в рабочих чатах и диалогах, чтобы не беспокоить человека в его свободное от обязанностей время. Например, коллеге нужно отправить документ. Так, нужно написать сообщение, зажать кнопку отправки и выбрать время. Сообщение появится автоматически в запланированный день и час. В памяти может храниться до ста таких отложенных сообщений.

Разработчики Telegram позаботились и об играх внутри самой же платформы. В чате с пользователем можно ввести @gamee. Список из нескольких десятков игр появится прямо в диалоге. Так, можно в самом чате выбрать, во что сыграть с пользователем вдвоем.

Еще с помощью команды @gif в диалоге можно найти и отправить гифку по ключевым словам поиска. А чтобы, оставаясь в мессенджере, отправить видео с популярной платформы — поможет опция @youtube.

Фоторедактор в чате

Мессенджер позволяет отредактировать фото в чате перед его отправкой. Для этого достаточно просто нажать на прикрепленное изображение, тогда пользователю откроются опции для коррекции. На фото можно таким образом поставить отметки, поправить контраст или насыщенность — разработчики придумали удобные функции даже для тех, кто с редактором на «Вы».

Контроль памяти на смартфоне

Отследить, сколько места загруженные файлы из новостных каналов и личных чатов в Telegram занимают место на вашем смартфоне, можно самом же мессенджере. Для этого необходимо установить лимит загруженных файлов. Это можно сделать в разделе «Использование памяти».

Поиск людей поблизости

Чтобы быстро поделиться контактом при знакомстве, можно воспользоваться функцией поиска ближайших пользователей. Чтобы это сделать, в настройках Telegram нужно включить опцию «Найти людей рядом».

Эту функцию также оценили после ухода популярной платформы для знакомств. Некоторые специалисты призывают включать ее с осторожностью.

Запись голосовых сообщений без рук

Голосовые в чатах стали простым и удобным способом рассказать историю с максимальной детализацией. Получатель может прослушать сообщение в удобное для него время.

Разработчики Telegram постарались учесть за несколько лет основные ошибки, и теперь записать такие «голосовые» можно без нажатия кнопки отправки — смартфон достаточно поднести к уху, чтобы запись началась. Она сохранится в формате голосового сообщения, после чего ее можно будет отправить. Таким же образом можно и прослушать сообщения.

Тайные фото и видео

Несмотря на то, что Telegram много работает над безопасностью пользователей, некоторые сообщения все же остаются под угрозой распространения. Виной тому — непорядочность получателя. Для таких ситуаций специалисты придумали функцию «исчезающих» сообщений. В редакторе фото можно поставить таймер, от которого будет зависеть, на сколько секунд откроется файл. Повторно получатель просмотреть фото не получится.

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