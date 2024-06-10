Умерла Мальвина из «Золотого ключика»: страна прощается с Галиной Свербиловой

Актриса служила в Московском детском музыкальном театре имени Наталии Сац со дня его основания.

Заслуженная артистка России Галина Свербилова скончалась в возрасте 87 лет. Об этом сообщают ее коллеги из Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац в социальных сетях.

Наталия Сац считается первой в мире женщиной-оперным режиссером. Она создала шесть детских театров, в том числе драматический и музыкальный, и дала начало целому направлению детского творчества. Она обратила внимание на Галину Свербилову, еще когда та училась в Гнесинском музыкально-педагогическом институте. По окончании обучения молодая актриса получила приглашение в только что собранную труппу для участия в постановке оперы «Морозко» и получила главную роль Дунюшки.

Как отмечают коллеги, исполнение Свербиловой этой партии, а также героини «Трех толстяков» Суок для многих артистов стало эталонным. Она также сыграла Мальвину в сказке «Золотой ключик». Актрису запомнили безусловно талантливой, всегда собранной, требовательной к себе, всегда профессиональной, надежной и верной своему делу. А еще обладательницей «запоминающегося хрустального тембра, полетного легкого голоса», вокала высокой культуры исполнения.

«Голос ее обладал какой-то магией, завораживал настолько, что в театр приходили именно „на Свербилову“, по нему учились и петь, и любить театр… Роли Галины Свербиловой на сцене театра всегда были наделены какой-то особой выразительностью и искренностью, — несомненные актерские удачи, наполненные особой добротой и юмором, простым человеческим обаянием и теплом», — сказано в некрологе.

Галина Свербилова некоторое время работала заведующей оперной труппой театра и показывала себя не только требовательным руководителем, но и хорошим другом своим подчиненным. Последние годы жизни Свербилова прожила за океаном, но и тогда внимательно следила за новостями родного театра и жила его интересами.

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