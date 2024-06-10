На бутылках: украинский боевик переплыл Днепр и сдался в плен ВС РФ
Украинский боевик переплыл Днепр на плоту из бутылок для сдачи в плен ВС РФ
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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Побег от ВСУ был спланирован заранее.
Украинский боевик построил плот из бутылок и переплыл реку Днепр для сдачи в плен российским военным. Об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на источники.
«Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды», — сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что это не было внезапным порывом украинского боевика, переход на сторону ВС РФ готовился порядка три месяца. Для коммуникации с российской стороной использовался чат-бот Free soldier.
Указана и причина перехода на другую сторону, пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что его бригаду должны были в скором времени направить на харьковское направление. Боевика мотивировал именно этот факт.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Это далеко не первый случай необычного побега. Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинский боевик «переехал» на танке на российскую сторону для сдачи в плен бойцам ВС РФ — все произошло в ночное время суток.
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