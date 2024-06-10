Министры иностранных дел стран БРИКС прибыли в Нижний Новгород на совещание

Сегодня в Нижнем Новгороде начинается двухдневное совещание министров иностранных дел стран БРИКС. Коллеги Сергея Лаврова уже прибыли в город, где их встретили в лучших русских традициях — хлебом и солью.

Совещание впервые пройдет в обновленном составе. С 2023 года, помимо стран-основателей БРИКС, полноправными членами клуба являются Египет, Иран, Эфиопия, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Кроме того, во встрече участвуют несколько государств Латинской Америки и Турция, которая, будучи членом НАТО, заявила о желании присоединиться к БРИКС.

Главы дипломатических ведомств в многостороннем формате обсудят широкий спектр вопросов, в том числе — повышение роли развивающихся стран на мировой арене. А у Сергея Лаврова, помимо пленарной сессии с коллегами и общения с прессой, запланирован марафон двусторонних переговоров.