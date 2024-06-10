Министры иностранных дел стран БРИКС прибыли в Нижний Новгород на совещание

Эфирная новость 10 0

Впервые встреча пройдет в обновленном составе.

Фото, видео: Сергей Булкин / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
БРИКС

Сегодня в Нижнем Новгороде начинается двухдневное совещание министров иностранных дел стран БРИКС. Коллеги Сергея Лаврова уже прибыли в город, где их встретили в лучших русских традициях — хлебом и солью.

Совещание впервые пройдет в обновленном составе. С 2023 года, помимо стран-основателей БРИКС, полноправными членами клуба являются Египет, Иран, Эфиопия, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Кроме того, во встрече участвуют несколько государств Латинской Америки и Турция, которая, будучи членом НАТО, заявила о желании присоединиться к БРИКС.

Главы дипломатических ведомств в многостороннем формате обсудят широкий спектр вопросов, в том числе — повышение роли развивающихся стран на мировой арене. А у Сергея Лаврова, помимо пленарной сессии с коллегами и общения с прессой, запланирован марафон двусторонних переговоров.

Тема:
БРИКС
10 июн
Страны НАТО захотели в БРИКС: итоги ПМЭФ-2024
8 июн
Анита Цой о выступлении Путина на ПМЭФ: «С нашим любимым президентом»
7 июн
Президент Боливии заявил о стремлении страны в БРИКС
7 июн
Доверие к платежной инфраструктуре подорвано самим Западом — Путин
7 июн
В Петербурге открылась приуроченная к ПМЭФ выставка искусств стран БРИКС
7 июн
«За этим будущее»: Силуанов об обсуждении со странами БРИКС единой платежной системы
7 июн
Лучшие на досках: в Нижнем Новгороде стартовал фестиваль скейтбординга БРИКС
5 июн
В Петербурге стартовал первый день Международного экономического форума
4 июн
В Кремле поприветствовали повышенный интерес Турции к БРИКС
29 мая
Многовековая борьба: почему Таиланд так стремится стать участником БРИКС
+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
88.76
0.02 96.69
0.12
Рожок или лакомка: какое вы мороженое по знаку зодиака

Последние новости

14:26
Министры иностранных дел стран БРИКС прибыли в Нижний Новгород на совещание
14:18
В Швейцарии заявили о планах 90 стран принять участие в конференции по Украине
14:10
«Таю от нежности»: Арзамасова раскрыла детали своей второй беременности
14:05
Более 30 украинцев прорвались через границу Венгрии на военном грузовике
13:52
Браться за тонометр: как правильно мерить артериальное давление
13:34
Проукраинское большинство: в Кремле оценили итоги выборов в Европарламент

Сейчас читают

Некуда отступать, «точка невозврата» пройдена — организаторы протеста в Армении
Умерла Мальвина из «Золотого ключика»: Москва прощается с Галиной Свербиловой
«Спасибо, что помогла»: Анна Заворотнюк столкнулась с мистикой после смерти мамы
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака