Министры иностранных дел стран БРИКС прибыли в Нижний Новгород на совещание
Впервые встреча пройдет в обновленном составе.
Фото, видео: Сергей Булкин / ТАСС; 5-tv.ru
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Сегодня в Нижнем Новгороде начинается двухдневное совещание министров иностранных дел стран БРИКС. Коллеги Сергея Лаврова уже прибыли в город, где их встретили в лучших русских традициях — хлебом и солью.
Совещание впервые пройдет в обновленном составе. С 2023 года, помимо стран-основателей БРИКС, полноправными членами клуба являются Египет, Иран, Эфиопия, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Кроме того, во встрече участвуют несколько государств Латинской Америки и Турция, которая, будучи членом НАТО, заявила о желании присоединиться к БРИКС.
Главы дипломатических ведомств в многостороннем формате обсудят широкий спектр вопросов, в том числе — повышение роли развивающихся стран на мировой арене. А у Сергея Лаврова, помимо пленарной сессии с коллегами и общения с прессой, запланирован марафон двусторонних переговоров.
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