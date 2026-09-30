Поставили рекорд: Госдума нового созыва провела первое пленарное заседание

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Впервые представлены депутаты из новых регионов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Госдума нового созыва провела первое пленарное заседание

Прямо сейчас депутаты Госдумы проводят свое первое пленарное заседание в новом составе.

Его открыл представитель фракции «Единая Россия» Юрий Петров, после чего все встали со своих мест, в зале прозвучал гимн. К этой минуте они уже рассмотрели вопросы о регистрации фракций, избрали председателя — им вновь стал Вячеслав Володин.

Старт пленарной работы уже через десять дней после выборов — думский рекорд. Что прежде всего предстоит сделать — расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Первое пленарное заседание во многом посвящено оргвопросам. Это и регистрация фракций, и избрание председателя Госдумы и его заместителей. Впервые в этих процессах участвуют и представители четырех новых российских регионов. Депутаты признаются: времени на то, чтобы освоиться, практически нет, нужно сразу приступать к работе.

Ну а едва обсудив комитеты, депутаты сразу включаются в рассмотрение главного финансового документа страны. В нем уже заложены индексация выплат, поддержка семей с детьми, оборона, помощь участникам СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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