Ученые научились выявлять рак желудка с помощью ополаскивателя для рта

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 36 0

Daily Mail: ополаскиватель помогает выявить рак желудка

Ученые научились выявлять рак желудка с помощью ополаскивателя для рта

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

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Определить коварную болезнь можно еще задолго до появления ее симптомов.

Рак желудка можно выявить задолго до появления его симптомов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование американских ученых.

Рак желудка занимает четвертое место по смертности среди всех видов онкологии. Дело в том, что его крайне тяжело обнаружить, в итоге человек узнает о нем уже на поздних стадиях заболевания. Более того, симптомы рака желудка маскируются и под другие не менее опасные состояния, что также осложняет работу для врачей.

В исследовании приняли участие 98 человек. Ученые выяснили, что бактериальное разнообразие в желудке и ротовой полости взаимосвязано, также у всех групп добровольцев специалисты отметили значительные отличия в микробиомах рта. Впоследствии ученые выделили 13 видов бактерий-биомаркеров, по которым можно на ранней стадии выявить развитие предонкологических и онкологических состояний.

Как заявили ученые, упростить процесс обнаружения этих бактерий-биомаркеров можно при помощи специального медицинского ополаскивателя для ротовой полости в медицинском кабинете. При этом для определения конкретных характеристик и индикаторов такого средства диагностики — нужны дополнительные исследования.

Ранее 5-tv.ru писал, как ученые нашли простой продукт, который способен вызвать у человека рак желудка.

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