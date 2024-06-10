Проукраинское большинство: в Кремле оценили итоги выборов в Европарламент

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Песков заявил о необходимости проанализировать итоги выборов в Европарламент

Проукраинское большинство: в Кремле оценили итоги выборов в Европарламент

Фото: Reuters / Marton Monus

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Результаты разочаровали представителей правящих партий в Евросоюзе.

России еще предстоит проанализировать итоги выборов в Европейский парламент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Действительно, большинство будет проевропейским и проукраинским в Европарламенте, однако нам предстоит еще проанализировать будущую композицию Европарламента», — сказал он.

Прежде сообщалось, что глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обошла президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. Этот провал стал крупным поражением и ударом по имиджу лидера страны. Блок Макрона набрал вдвое меньше голосов чем Ле Пен.

После этого президент Франции объявил о роспуске Нацсобрания и назначил досрочные выборы в парламент страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли выборы в Европарламент. Результаты голосования в странах Евросоюза разочаровали представителей правящих партий и наглядно продемонстрировали, что на самом деле думают избиратели о проукраинском курсе своих властей.

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Проукраинское большинство: в Кремле оценили итоги выборов в Европарламент

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