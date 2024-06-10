Собянин рассказал о вкладе предприятий Москвы в «зеленую» экономику

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

В частности, на одном из комплексов запущено производство полимерпесчаной продукции из вторичного пластика.

Собянин рассказал о вкладе предприятий Москвы в «зеленую» экономику

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Промышленные производства в Москве наращивают выпуск продукции из вторичного сырья, которое служит материалом для изготовления отделочных материалов, мебели, автомобильных компонентов, продукции для ЖКХ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он привел ряд примеров вклада промышленников столицы в развитие «зеленой» экономики. В частности, на одном из комплексов запущено производство полимерпесчаной продукции из вторичного пластика. Эта компания занимается выпуском канализационных люков, колец для колодцев, тротуарной плитки и бордюров.

«Другой производитель обеспечивает внутренний рынок товарами из волокна, которое получает при переработке пластиковых бутылок. Компания выпускает декоративно-отделочные материалы, утеплители и многое другое», — написал градоначальник.

Кроме того, значительный вклад в развитие «зеленой» экономики вносит ОЭЗ «Технополис Москва». В частности, один из резидентов этой особой экономической зоны в 2023 году переработал более 5,3 тыс. тонн пластика — это на 25% выше результатов предыдущего года.

Как отметил Собянин, на сегодняшний день в Москве действуют более 4,2 тыс. промышленных площадок, где работают 725 тыс. человек. Такие компании вправе претендовать на поддержку от города, в том числе на целевые займы и субсидии.

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