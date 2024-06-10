Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров

Самолет с вице-президентом Республики Малави — Саулосом Чилима — на борту пропал со всех экранов радаров. Об этом сообщил телеканал ВВС.

Известно, что вместе с чиновником на воздушном судне находятся еще девять человек. Вся информация уточняется и подтверждается.