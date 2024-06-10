Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров
Вместе с чиновником на воздушном судне находятся еще девять человек.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d
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Самолет с вице-президентом Республики Малави — Саулосом Чилима — на борту пропал со всех экранов радаров. Об этом сообщил телеканал ВВС.
Известно, что вместе с чиновником на воздушном судне находятся еще девять человек. Вся информация уточняется и подтверждается.
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