Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 10 0

Вместе с чиновником на воздушном судне находятся еще девять человек.

Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d

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Самолет с вице-президентом Республики Малави — Саулосом Чилима — на борту пропал со всех экранов радаров. Об этом сообщил телеканал ВВС.

Известно, что вместе с чиновником на воздушном судне находятся еще девять человек. Вся информация уточняется и подтверждается.

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