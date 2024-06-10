Число пострадавших после подрыва на мине в Шебекино выросло до 5 человек

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 20 0

В числе пострадавших оказался сотрудник федерального телеканала «Россия 24».

Число пострадавших после подрыва на мине в Шебекино выросло до 5 человек

Фото: Демидова Елизавета / ТАСС

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Число пострадавших после подрыва на мине в Шебекино выросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Количество пострадавших увеличилось до пяти человек», — написал он об уточненных данных.

Ранее сообщалось, что в Шебекино четверо человек подорвались на мине. Известно, что трое из них — бойцы самообороны, а четвертый — сотрудник телеканала «Россия 24». У него осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Врачи госпитализировали его и провели операцию. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

После в больницу обратился еще один мужчина. У него были признаки контузии, уточнил Гладков. Он также добавил, что оператор телеканала был переведен в областную клиническую больницу.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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