Тела матери и сына обнаружили под окнами многоэтажки на западе Москвы
На месте трагедии работают сотрудники оперативных служб.
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
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Тела женщины и ее 15-летнего сына обнаружили под окнами многоэтажного дома на западе Москвы. Об этом сообщили в полиции.
В ведомстве уточнили, что в утром 10 июня на пульт дежурного поступило сообщение об обнаружении тел возле жилого дома на Крылатской улице с характерными для падения с высоты повреждениями.
На месте трагедии работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства случившегося выясняются.
В этот же день на северо-востоке Москвы 41-летний мужчина из ревности убил мечом-катаной знакомого своей бывшей жены. По информации столичной прокуратуры, началось все со словесной перепалки, а закончилось дракой, в ходе которой один из участников достал холодное оружие и нанес оппоненту смертельный удар.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одной из квартир в московском районе Хамовники нашли тело 73-летней пенсионерки в сидячем положении.
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