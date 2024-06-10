«Настоящее счастье»: Полина Гагарина рассказала о личной жизни 16-летнего сына

Наследник знаменитости выбрал себе в возлюбленные ее 21-летнюю подопечную.

У 16-летнего сына певицы Полины Гагариной Андрея Кислова роман с 21-летней победительницей популярного музыкального шоу Викторией Соломатиной. Примечательно, что участница конкурса была в команде возможно будущей свекрови. Впрочем, юных влюбленных артистка женить пока не собирается, но нежным чувствам нисколько не препятствует.

Андрей родился в браке Гагариной с актером Петром Кисловым. Парень пошел по стопам матери и связал жизнь с музыкой. Он работает над разными проектами вместе со своей девушкой и, судя по словам мамы, добивается достойных результатов. Гагарина считает Соломахину безумно талантливой, обладательницей фантастического голоса и уже состоявшейся певицей. Виктория строит карьеру без помощи известной наставницы.

«Вика сейчас очень много озвучивает… Ее голос звучит в самых громких фильмах нашей страны сейчас. Пишется материал. Вика и Андрей работают вместе. И это прекрасно! Когда есть общее дело, которых вдохновляет обоих, это же настоящее счастье», — рассказала Полина Гагарина журналистам 5-tv.ru.

Что же касается свадьбы, артистка понимает — парочка еще не готова к таким серьезным решениям. Молодым никто не запрещает их чувств и не навязывает обязательств.

«Рано еще и зелено», — сказала Гагарина.

Сейчас, как отметила звезда, главное — чтобы они были счастливыми и с удовольствием занимались любимым делом.

Помимо Андрея у певицы есть дочь Мия, она появилась на свет в ее втором браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. В этом году девочка пойдет в первый класс. Сейчас знаменитость встречается с танцором своего балета Станиславом Миковым. Ради «начальницы» мужчина бросил жену.

Ранее 5-tv.ru писал об отношениях Гагариной с новым бойфрендом.