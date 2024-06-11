Задержанному сотруднику ФСИН вменяют оправдание терроризма

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 279 0

Обвиняемый служил при Научно-исследовательском институте ведомства.

Задержанному сотруднику ФСИН вменяют оправдание терроризма

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось о проведении совместной операции ФСБ и Главного управления собственной безопасности ФСИН, в ходе которой и был задержан обвиняемый. Возбуждено уголовное дело, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сегодня же стали известно и об аресте некоего гражданского лица по делу генерала Попова. Задержанный был отправлен в СИЗО на два месяца. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на Буденновск.

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