Задержанному сотруднику ФСИН вменяют оправдание терроризма

Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось о проведении совместной операции ФСБ и Главного управления собственной безопасности ФСИН, в ходе которой и был задержан обвиняемый. Возбуждено уголовное дело, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сегодня же стали известно и об аресте некоего гражданского лица по делу генерала Попова. Задержанный был отправлен в СИЗО на два месяца. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на Буденновск.