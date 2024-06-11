Опять рост? В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в этом году

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Глава Роспотребнадзора Попова: рост заболеваемости COVID-19 ожидается осенью

Опять рост? В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в этом году

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Claßen

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Пока что угрозы для граждан нет, но все может измениться.

На данный момент угрозы роста заболеваемости COVID-19 нет, но уже осенью ожидается подъем числа случаев заражения. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени», — сообщила она.

Серьезных рисков коронавирус уже не создает, так как давно стал сезонным заболеванием. Самое главное для граждан — не вредить своему здоровью и вовремя предпринимать все необходимые меры предосторожности. Достаточно соблюдать базовые правила гигиены.

Осень 2023 года отметилась ростом заболевания аж на 40%, в стране распространилась «тридемия». По словам замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, врачи одновременно у отдельно взятого человека выявляли коронавирус, простуду и грипп.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почетная императрица Японии Митико заразилась коронавирусом.

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