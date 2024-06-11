«Пионерские поцелуи»: в романе Муцениеце и Чуйкова заподозрили фальшь

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 40 0

Психолог Самбурский назвал отношения Муцениеце и Чуйкова пиар-романом

«Пионерские поцелуи»: в романе Муцениеце и Чуйкова заподозрили фальшь

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отношения актерской пары являются поводом для пересудов уже несколько месяцев.

Романтические отношения между актерами Агатой Муцениеце и Иваном Чуйковым похожи на обычную пиар-акцию. Об этом в беседе с изданием «Страсти» заявил психолог Станислав Самбурский.

«Глядя на поведение пары, их пионерские поцелуи, сохранение дистанции между телами, можно усомниться, что между ними есть любовные отношения», — объяснил специалист поведение артистов на премии RU.TV.

По мнению Самбурского, артисты пытались максимально профессионально выглядеть на экране, совершенно не думая об объекте поцелуя, а все это дополняли переигрывания звезд. Психолог считает, что здесь не чувствуется той теплоты отношений, которая характерна для влюбленных пар.

Специалист предположил, что здесь отношения акцентированы на работе, например, на совместных коллаборациях. В случае, если чувства все-таки реальны, то такая холодность может быть следствием особого внимания со стороны широкой публики, а также — неуверенности в своем партнере.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что думает о романе между артистами Муцениеце и Чуйковым блогер Вика Чиковани — она привела аргументы в сторону другой позиции.

+22° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.99
0.23 95.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:27
Мать двоих детей покончила с собой после ссоры с мужем из-за сторис в соцсетях
13:20
ВС РФ взяли под полный контроль населенные пункты Артемовка и Тимковка
13:11
«Заигрывания с нацистами»: в Кремле оценили решение США по оружию для «Азова»*
13:00
«Вызовы множатся»: изменит ли Россия ядерную доктрину из-за действий США
12:55
Рассекая небо: в Псковской области стартовал фестиваль воздухоплавателей
12:39
«Пионерские поцелуи»: в романе Муцениеце и Чуйкова заподозрили фальшь

Сейчас читают

«Ко мне обратился Петр Чернышев», — профессор Чумаков раскрыл тайный разговор с мужем Заворотнюк
«Пыжик» для «вора в законе №1» в России: кто такой Олег Шишкан?
Сплошная лафа: как россиянам продлить выходные
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака