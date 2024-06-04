«Самая любимая пара»: Вита Чиковани про Ивана Чуйкова и Агату Муцениеце

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 305 0

Чиковани назвала Ивана Чуйкова и Агату Муцениеце самой любимой парой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Почему блогер уверена, что их отношения идеальные?

С недавних пор мир шоу-бизнеса потерпел сильные изменения. Иван Чуйков и Агата Муцениеце уже в полной мере проживают чувство влюбленности и даже не скрывают это от глаз публики. Нужно ли верить таким приливам любви, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с Витой Чиковани на закрытом завтраке с популярными инфлюенсерами Organic Breakfast.

По мнению блогера, пара с теплотой и любовью относятся друг к другу, поэтому о пиаре не может быть и речи.

«Это такие люди, которые не делают что-то ради пиара», — рассказала певица.

Более того, звезда обратила внимание на их возможные отношения еще давно. По мнению Чиковани, всегда чувствуется особое отношение к объекту воздыхания, особенные взгляды.

«Я еще давно заметила, что у них какие-то отношения. Я даже, когда мы работали с Ваней на двух проектах на RU.TV ведущими блогер-чата, я у него задавала вопросы: а что между вами происходит?» — поделилась блогер.

Несмотря на такое большое количество разных комментариев в сети, Чиковани считает, что пара испытывают друг к другу светлые и искренние чувства. По ее мнению, они не нуждаются в дополнительном пиаре, у них и так все хорошо.

«Видно, как он расцвел. Как она себя сейчас ведет. Мне кажется, за Агатой так никто и ни когда в жизни не ухаживал. Я даже наблюдаю это просто, видя в сторис», — добавила Вита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Муцениеце познакомила Чуйкова с детьми.

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