За первый квартал 2024 года злоумышленники пытались похитить почти два триллиона рублей.

Телефонное мошенничество в России превысило все допустимые объемы. Только за первый квартал этого года у россиян пытались похитить почти два триллиона рублей. Из них около четырех миллиардов украсть все же удалось.

Такие цифры озвучили в рамках деловой сессии «Телефонное мошенничество в России: рынок наносит ответный удар», которая прошла на площадке Т- Двора. В дискуссии приняли участие представители крупных банков, телекоммуникационных компаний и органов власти.

На встрече они обсудили эффективность уже существующих инструментов в борьбе с телефонным мошенничеством, в том числе и уникальную разработку Т-Банка.

«На этом пути мы выделяем три больших рубежа: это мошеннические звонки, заявки на кредиты и непосредственно вывод украденных средств. На звонковом рубеже мы внедрили технологию „нейрощит“, которая показывает эффективность более 99%, разрывает в месяц более 25 миллионов звонков и позволило нам запустить „Защитим или вернем деньги“, это уникальная услуга, которая гарантирует возврат средств в случае, если мы не сможем защитить клиента», — рассказал руководитель «Т-защиты» Олег Замиралов.

При чем эту технологию планируют интегрировать и в других компаниях, ведь борьба с мошенничеством по телефону — дело общее. В дискуссии приняли участие и представители власти. В июле этого года в силу вступит новый закон, который сможет нанести сильный удар по таким схемам. Система будет работать на основе базы данных сомнительных телефонных номеров от Центрального банка.

«Банк, прежде чем провести какую-то финансовую операцию, должен будет свериться переводятся ли деньги на счет добросовестного владельца счета, либо, возможно эти деньги переводятся на счет так называемого дроппера, злоумышленника. Если это счет дроппера, то перевод не должен проводиться.

Операция приостанавливается на два дня, а дальше человек все-таки может принять решение. Например, через два дня он настаивает на переводе операции, ну тогда, извините, эта операция должна быть проведена. Но опять же у банка есть право, если он на 100% уверен, что деньги переводятся злоумышленнику, не провести операцию и отказать клиенту, даже если он настаивает на проведение такой операции», — сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Все участники деловой сессии пришли к единому мнению: чтобы наконец достичь прорыва в борьбе с телефонными мошенниками, нужно объединиться — банкам, телекоммуникационным компаниям и органам власти. В планах — общими усилиями создать «технологический купол» и защитить россиян.