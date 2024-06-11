Мать двоих детей покончила с собой после ссоры с мужем из-за сторис в соцсетях

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 78 0

В Индии женщина покончила с собой после ссоры с мужем из-за соцсетей

Мать двоих детей покончила с собой после ссоры с мужем из-за сторис в соцсетях

Фото: www.globallookpress.com / Frank May

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Пара прожила в браке около девяти лет.

В Индии женщина покончила жизнь самоубийством после ссоры с супругом из-за сторис в социальных сетях. О странном инциденте рассказывает Indianexpress после общения со своими источниками в местных силовых структурах. Пока эта версия предварительная, выясняются прочие возможные причины суицида.

Муж умершей был единственным кормильцем их семьи, теперь ему одному предстоит еще и воспитывать двоих детей.

Известно, что у супругов не в первый раз возникали ссоры из-за пользования Instagram*, в браке они прожили девять лет. Сообщается, что полгода назад женщина уже пыталась покончить с собой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что петербурженка умерла в реанимации после тату-сеанса на дому.

* — деятельность Meta (соцсеть Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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