«Адекватное реагирование»: Шойгу объяснил проведение учений ядерных сил России

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Шойгу: ядерные учения России — реакция на наращивание потенциала НАТО у границ

«Адекватное реагирование»: Шойгу объяснил проведение учений ядерных сил России

Фото: Минобороны РФ

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Сегодня Минобороны объявило о начале второго этапа мероприятий.

Россия проводит учения нестратегических ядерных сил в ответ на наращивание военного потенциала стран Североатлантического альянса у своих границ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с «Российской газетой».

«Наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», — сказал он.

Шойгу отметил сдержанную реакцию мирового общества на учения России и Белоруссии. Все большее число стран сегодня понимают, что к деградации ситуации в сфере международной безопасности привели действия Соединенных Штатов по подрыву режимов контроля над вооружениями.

Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что РФ и Белоруссия начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием. Они пройдут в три этапа, на втором присоединяются белорусские коллеги.

В рамках первого этапа учений ракетные соединения Южного военного округа отработали задачи получения учебных спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.

Также были отработаны снаряжение учебными специальными боевыми частями авиасредств поражения, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил, направленный на поддержание готовности применения ЯО для обеспечения суверенитета Союзного государства.

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«Адекватное реагирование»: Шойгу объяснил проведение учений ядерных сил России

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