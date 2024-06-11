В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

Начался второй этап учений нестратегических ядерных сил, направленный на поддержание готовности применения ЯО для обеспечения суверенитета Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны России.

Учения, как отметили в ведомстве, направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей России и Белоруссии. Отработка необходима для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Также отмечается, что в ходе учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей Вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В рамках первого этапа учений ракетные соединения Южного военного округа отработали задачи получения учебных спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.

Личный состав задействованных в учении подразделений ВВС России отработал снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что РФ и Белоруссия начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием. Они пройдут в три этапа, на втором присоединяются белорусские коллеги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские учения напугали Запад. Американцы нарисовали карту, изобразив, куда могут долететь их ракеты. Но им не стоит забывать про оружие России с куда более выдающимися характеристиками.