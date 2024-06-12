«Нужно пройти осмотр»: как подготовить своего питомца к долгому перелету

Ветеринар рассказала об обязательных условиях для путешествия с животным по России.

Зачастую на время летнего отпуска не с кем оставить своего домашнего питомца, тогда приходится брать его в путешествие. Однако перед этим вашему любимцу еще придется пережить перелет. Кроме того, важно заранее задуматься об обязательных прививках для животного. В беседе с KP.RU зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, как подготовить кошку или собаку к путешествию.

Врач подчеркнула, что перепады давления и стресс крайне опасны для брахицефалов. Многим эти собаки знакомы по укороченной и приплюснутой морде — это мопсы, французские бульдоги и другие. Сиротина также не советует брать с собой в самолет пожилых питомцев.

Обязательное условие для путешествия по России — прививка от бешенства и соблюденный после нее карантин продолжительностью 30 дней, так что об этом стоит задуматься заранее. При отправке за границу стоит изучить информацию на сайте посольства, так как тут может потребовать больше — от чипирования до прививки зарубежными вакцинами.

К этому врач добавила важное уточнение — как минимум за две недели до полета питомец должен пройти осмотр в государственной ветеринарной клинике. Нужна пометка в ветпаспорте или же справка от врача, что питомец здоров.

Зоопсихолог напомнила, что обычно за три дня до перелета питомцу можно начать давать успокоительное. Специалист порекомендовала уточнить у ветеринара - нужно ли это конкретно вашему пушистому другу или нет.

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