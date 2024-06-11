Готовность номер один: учения Северного флота стартовали в Атлантическом океане

Экипажи отрабатывают применение высокоточного оружия с помощью компьютерного моделирования.

Учения Северного флота стартовали в Атлантике. В составе группы — атомный подводный крейсер «Казань», а также новейший фрегат «Адмирал Горшков», который может нести гиперзвуковые ракеты.

Экипажи отрабатывают применение высокоточного оружия с помощью компьютерного моделирования. Дальность целей — свыше 600 километров. До этого моряки тренировались отражать атаки с воздуха.