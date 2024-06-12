Передается респираторным путем: грозит ли «малая чума» России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Инфекционист Мескина: России не грозит вспышка заболеваемости туляремией

Передается респираторным путем: грозит ли «малая чума» России

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Кого в первую очередь поражает туляремия и как обезопасить себя от заражения?

Риск эпидемии так называемой «малой чумы» или туляремии минимален в России. Об этом заявила инфекционист Елена Мескина в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, очаги «малой чумы» время от времени фиксируются на территории нашей страны, однако для распространения болезни должны возникнуть специфические условия.

Мескина отметила, что за пределы одного региона туляремия выходит редко. Поражает инфекция, в первую очередь, любителей подолгу гулять в лесу или лежать на скошенной траве, а передается она респираторным путем.

«Есть прививки от туляремии. Прививаются люди, которые связаны с земляными и лесными работами, а также те, кто работают с животными. Если есть превышение заболеваемости, можно привить население. Как правило, это заболевание носит очаговый характер», — заключила специалист.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев не исключил возникновение новой эпидемии, подобной коронавирусной. По его словам, на сегодня есть достаточно большое количество вирусов и бактерий, которые могут в будущем вызывать крупные вспышки. При этом где и когда проявится новое заболевание, предсказать невозможно, поэтому нужно быть готовыми к таким обстоятельствам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве РФ назвали количество зараженных коронавирусом россиян.

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