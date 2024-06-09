В Минздраве назвали количество зараженных коронавирусом россиян

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 24 0

Минздрав: больше 80 тысяч россиян заражены коронавирусом

В Минздраве назвали количество зараженных коронавирусом россиян

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Тема:
Эпидемия коронавируса ПМЭФ 2024

Изменчивость всплеска инфекции постоянно отслеживается.

Сегодня в России инфицированы коронавирусной инфекцией больше 80 тысяч человек. Более 20 тысяч из них сейчас получают медицинскую помощь в больницах. Об этом в беседе с агентством ТАСС рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях ПМЭФ-2024.

«Сегодня в России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом — более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах», — сказал он.

Министр также добавил, что в текущее время в стране активно ведется мониторинг изменчивости коронавируса, а также отслеживание эффективности терапии, вакцин и лекарств от ковида. Так, в случае необходимости российская система здравоохранения сможет «быстро среагировать и подстроиться» благодаря большому опыту работы в пандемию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России не исключили возникновение новой эпидемии.

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