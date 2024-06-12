В отпуск с выгодой: как получить хорошую зарплату за отдых

Почему июль, октябрь и август — самые оплачиваемые периоды для отпуска в 2024 году?

Выгоднее всего уходить в отпуск в те месяцы, где больше рабочих дней. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал aif.ru.

«Ответ на вопрос, когда выгоднее брать отпуск, лежит на поверхности — нужно делать это в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В этом году их много в июле, октябре и августе», — объяснил доцент.

Сумму, которую работник получит, очень легко рассчитать. Нужно взять средний заработок за день и умножить на количество дней в отпуске.

Еще одним лайфхаком, с помощью которого возможно получить побольше денег, эксперт назвал дробление дней. Смысл заключается в том, чтобы уходить отдыхать только на рабочие дни. Ведь обычно человек берет семь дней для отпуска, при том, что у него рабочий график 5/2. По словам Щербаченко, можно брать только пять рабочих дней, а два выходных сотрудника никто не сможет заставить отработать. Тем не менее, оплачиваться они будут как обычно.

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