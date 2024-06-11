Собянин рассказал о масштабной программе фестиваля «Времена и эпохи»

В этом году День России Москва встретит историческим фестивалем «Времена и эпохи». Об этом 11 июня написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Фестиваль будет проходить в течение пяти дней — с 12 по 16 июня.

Активности будут представлены в разных форматах. Например, на Бульварном кольце и в центре Москвы разместится музей под открытым небом, а в парках пройдут исторические реконструкции ключевых событий российской и мировой истории в формате дополненной реальности.

Плюс в этом году программу дополнят несколько спецпроектов. В фестивале примут участие более 2 тыс. реконструкторов со всей России и из восьми иностранных государств.

«Времена и эпохи» — фестиваль с масштабной географией: из 54 площадок 17 будут расположены в центре, 25 в округах в разных районах и 12 в парках», — сообщил Собянин.