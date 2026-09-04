MIA BOYKA подала в суд на блогера после видео о задержке оплаты

Певица MIA BOYKA подала в суд на блогера Фелицию Малец, которая обвинила артистку в задержке оплаты за изготовление парика для клипа. Об этом Малец рассказала в социальных сетях.

По словам Малец, она создала сценический парик для съемок, однако деньги за работу получила не сразу. Блогер утверждает, что ей пришлось дважды напоминать команде певицы о переводе, который, как она заявила, поступил уже после того, как опубликованный ролик о ситуации набрал популярность.

После публикации видео девушка получила досудебную претензию, а позднее узнала о возможной подаче иска. Малец рассказала, что в своем ролике лишь поделилась опытом сотрудничества и упомянула сценический псевдоним певицы.

«Я много лет работаю с артистами, медийными людьми на съемках и концертах, и обычно все рабочие вопросы решаются спокойно», — рассказала блогер.

Она отметила, что рассчитывала на другое развитие ситуации: по ее мнению, после выяснения обстоятельств команда могла просто решить вопрос с оплатой. Малец подчеркнула, что для нее главным было своевременное вознаграждение за выполненную работу.

«Мне по-прежнему хочется одного, чтобы специалисты получали оплату за свою работу вовремя, а такие вопросы можно было решать спокойно и по-человечески», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица MIA BOYKA рассказала о своем отношении к критике и старым скандалам. Артистка заявила, что последние два года не участвовала в громких конфликтах и сосредоточилась на музыкальной карьере. По словам исполнительницы, в сети продолжают распространять архивные видео, которые, как она считает, используют для создания негативного образа.

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