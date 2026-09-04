СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки на автобус в ДНР

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Ведомство проверяет обстоятельства инцидента с пассажирским транспортом.

Атака ВСУ на автобус в Горловке уголовное дело пострадавшие

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористической атаке после удара по пассажирскому автобусу в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Расследование проводит Главное следственное управление ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Донецкой Народной Республике (ст. 205 УК РФ)», — приводятся ее слова в канале СК в мессенджере «Макс».

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и изучают данные об использованном для атаки беспилотнике. Специалистам предстоит определить тип и модель аппарата, а также собрать доказательства и установить всех причастных к произошедшему.

ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу в Горловке ДНР. В результате атаки пострадали пять человек. Также в Никитовском районе города погибла мирная жительница после удара беспилотника. Мэр Горловки Иван Приходько выразил соболезнования семье погибшей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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