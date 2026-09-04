ФСБ задержала двух спонсоров ВСУ в Костромской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 52 0

Фигуранты переводили боевикам деньги, а также собирали данные об участниках СВО.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала в Костромской области двух спонсоров Вооруженных сил Украины. Они переводили боевикам деньги, а также собирали данные об участниках спецоперации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Кроме того, фигуранты хранили у себя незарегистрированное боевое оружие.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность двух граждан России, 1978 и 1983 годов рождения, причастных к госизмене, незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов к нему», — рассказали в ведомстве.

Через мессенджер Telegram пособники связывались с кураторами из украинских спецслужб, передавая денежные средства и запрашиваемую информацию.

Дома у подозреваемых обнаружили самозарядный пистолет системы Токарева (ТТ), а также обрез гладкоствольного ружья и боеприпасы к ним.

Следственный отдел УФСБ России по Костромской области возбудил уголовное дело по статье 275 (государственная измена) и части 1 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала двух агентов Украины в Крыму.

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