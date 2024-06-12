Снаряд попал в жилой дом: ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО Vampire

Ракеты ВСУ попали в жилой дом в Донецке
Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru
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Разрушена крыша пятиэтажного здания.
Петровский район Донецка подвергся обстрелу. ВСУ применили систему залпового огня РСЗО Vampire.
По предварительным данным, в жилой район угодило два снаряда, один упал между домами, второй поразил пятиэтажное здание.
«Разрушило полностью крышу, пробило квартиру. Вторая ракета перелетела этот дом и упала в соседнем дворе между еще двумя пятиэтажными жилыми зданиями», — констатировал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
Как рассказал местный житель, его квартира тоже пострадала в результате обстрела — этот участок и прежде подвергался атакам. В прошлый раз сюда сбросил бомбу украинский беспилотник, тогда погибла собака одного из жильцов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в квартиру в Шебекино погиб мужчина.
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