Снаряд попал в жилой дом: ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО Vampire

Разрушена крыша пятиэтажного здания.

Петровский район Донецка подвергся обстрелу. ВСУ применили систему залпового огня РСЗО Vampire.

По предварительным данным, в жилой район угодило два снаряда, один упал между домами, второй поразил пятиэтажное здание.

«Разрушило полностью крышу, пробило квартиру. Вторая ракета перелетела этот дом и упала в соседнем дворе между еще двумя пятиэтажными жилыми зданиями», — констатировал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Как рассказал местный житель, его квартира тоже пострадала в результате обстрела — этот участок и прежде подвергался атакам. В прошлый раз сюда сбросил бомбу украинский беспилотник, тогда погибла собака одного из жильцов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в квартиру в Шебекино погиб мужчина.