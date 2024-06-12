Снаряд попал в жилой дом: ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО Vampire

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 163 0

Ракеты ВСУ попали в жилой дом в Донецке

Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Разрушена крыша пятиэтажного здания.

Петровский район Донецка подвергся обстрелу. ВСУ применили систему залпового огня РСЗО Vampire.

По предварительным данным, в жилой район угодило два снаряда, один упал между домами, второй поразил пятиэтажное здание.

«Разрушило полностью крышу, пробило квартиру. Вторая ракета перелетела этот дом и упала в соседнем дворе между еще двумя пятиэтажными жилыми зданиями», — констатировал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Как рассказал местный житель, его квартира тоже пострадала в результате обстрела — этот участок и прежде подвергался атакам. В прошлый раз сюда сбросил бомбу украинский беспилотник, тогда погибла собака одного из жильцов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в квартиру в Шебекино погиб мужчина.

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