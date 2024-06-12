Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда ВСУ в квартиру в Шебекино

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 13 0

Мужчина погиб и еще три человека пострадали при обстреле Шебекино

Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда ВСУ в квартиру в Шебекино

Фото: Тришин Николай / ТАСС

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Известно также о трех пострадавших.

В результате прямого попадания снаряда в жилой многоквартирный дом во время обстрела Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Боеприпас угодил к нему в квартиру, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавший скончался до приезда бригады скорой помощи. Гладков выразил соболезнования его родным и близким.

Также он сообщил о трех пострадавших, которым была оказана медицинская помощи. Среди них две женщины с осколочными ранениями, а также мужчина, получивший контузию.

Также, по предварительной информации, повреждены были шесть частных домов и 11 многоквартирных. Информация еще уточняется.

Украинские националисты обстреляли Белгородскую область из РСЗО, отметил губернатор региона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе начали пугать терактами в российских школах.

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