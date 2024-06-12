Алексей Блиновский задолжал «дочке» «Газпрома» в Адыгее свыше 61 тысячи рублей

Прежде суд отказался признавать его IT-компанию банкротом.

Бизнесмен Алексей Блиновской, супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской, задолжал свыше 60 тысяч рублей дочернему предприятию «Газпрома», поставляющему природный газ жителям Республики Адыгея. Об этом свидетельствуют данные, представленные на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно данным службы, Блиновский имеет непогашенную задолженность в размере 61 016,83 рубля. Исполнительное производство имущественного характера завели 24 января текущего года.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований последних двух лет. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Алексей Блиновский проходит обвиняемым по тому же уголовному делу, что и его жена, королева марафонов. У пары есть четверо детей: сын Всеволод, близнецы Платон и Мирон, а также дочь Аврора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что арбитражный суд Москвы отказался признать банкротом IT-компанию Блиновского «Подари мечту». У мужа «королевы марафонов» не нашлось денег для оплаты судебных расходов.