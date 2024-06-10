Суд отказался признать компанию Алексея Блиновского банкротом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 9 0

Арбитражный суд Москвы отказался признать банкротом компанию Блиновского

Суд отказался признать компанию Алексея Блиновского банкротом

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

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У мужа «королевы марафонов» не нашлось денег для оплаты судебных расходов.

Суд прекратил производство по делу о признании IT-компании Алексея Блиновского «Подари мечту» банкротом, потому что у него не хватило денег на судебные расходы. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

Для прохождения процедуры сторона фигуранта должна была выплатить 250 тысяч рублей для возмещения расходов на проведение процедур. Но из-за отсутствия доказательств, что у Блиновского имеется имущество на такую сумму, суд отказался признать компанию банкротом.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований последних двух лет. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Алексей Блиновский проходит обвиняемым по тому же уголовному делу, что и его жена, королева марафонов. У пары есть четверо детей: сын Всеволод, близнецы Платон и Мирон, а также дочь Аврора.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Алексей Блиновский, муж знаменитой «королевы марафонов» Елены Блиновской, не покинул зону спецоперации.

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