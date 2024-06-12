Здоровья много не бывает: принц Уильям выступил с обращением к сборной Англии по футболу

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 25 0

Принц Уильям посетил сборную Англии для передачи совета шестилетнего сына

Здоровья много не бывает: принц Уильям выступил с обращением к сборной Англии по футболу

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Ожидается, что спортсмены должны будут отправиться в Германию на чемпионат Европы.

Принц Уильям объявился перед сборной Англии по футболу для передачи им особой просьбы своего сына. Все произошло в преддверии Евро-2024, которое стартует уже 14 июня. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Наследник престола прибыл на тренировочную базу британской сборной, где пожелал спортсменам удачи. Он также передал совет своего шестилетнего сына Луи — мальчик порекомендовал футболистам есть вдвое больше обычного, чтобы во время чемпионата их не подвело здоровье.

Принц Уильям пересказал совет сына с улыбкой, заметив, что это к этой рекомендации не стоит относиться слишком серьезно. В ответ капитан команды сказал, что крайне тронут заботой мальчика об их здоровье. Гарри Кейн также поблагодарил наследника престола за поддержку, между делом спросив — будет ли он присутствовать на самом чемпионате. Принц Уильям тактично уклонился от ответа.

Стоит упомянуть, что сейчас у принца Уильяма больны раком не только его жена Кейт Миддлтон, но и его отец. Однако он также выступает и почетным президентом Футбольной ассоциации Британии, а сам наследник престола особый фанат подобного спорта.

Ранее 5-tv.ru писал, как принц Уильям впервые вышел в свет после новостей о раке Кейт Миддлтон именно на футбольный матч — там он был не один.

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