Поклонники предположили, что певица утонула в постоянных выступлениях на корпоративах.

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) опровергла слухи о завершении своей музыкальной карьеры. Об этом звезда заявила в беседе с порталом Teleprogramma.

«Это сообщение очень смешное и глупое, просто маразматичное, поэтому я даже не стала эту информацию опровергать», — заявила знаменитая певица.

МакSим подчеркнула, что она не утонула в море выступлений на корпоративах — певица не собирается ставить на паузу свою концертную деятельность. Более того, звезде важно выступать «только вживую», она не отойдет от своего принципа.

Среди прочего, звезда также обмолвилась о своем плане по организации большого концерта, который будет «сложным».

Сама певица МакSим долгое время не могла выплыть из океана алкогольной зависимости, ранее она признавалась, что хваталась за лечение в разных клиниках, но безрезультатно.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица МакSим все же нашла иной подход к лечению алкоголизма — он оказался крайне эффективным.