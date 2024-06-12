«Не стала опровергать» — МакSим про завершение своей карьеры

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 26 0

Певица МакSим: слухи о завершении музыкальной карьеры это неправда

«Не стала опровергать» — МакSим про завершение своей карьеры

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поклонники предположили, что певица утонула в постоянных выступлениях на корпоративах.

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) опровергла слухи о завершении своей музыкальной карьеры. Об этом звезда заявила в беседе с порталом Teleprogramma.

«Это сообщение очень смешное и глупое, просто маразматичное, поэтому я даже не стала эту информацию опровергать», — заявила знаменитая певица.

МакSим подчеркнула, что она не утонула в море выступлений на корпоративах — певица не собирается ставить на паузу свою концертную деятельность. Более того, звезде важно выступать «только вживую», она не отойдет от своего принципа.

Среди прочего, звезда также обмолвилась о своем плане по организации большого концерта, который будет «сложным».

Сама певица МакSим долгое время не могла выплыть из океана алкогольной зависимости, ранее она признавалась, что хваталась за лечение в разных клиниках, но безрезультатно.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица МакSим все же нашла иной подход к лечению алкоголизма — он оказался крайне эффективным.

+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
89.02
0.03 95.74
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
«Был кураж»: Звезды шоу-бизнеса о своих первых выступлениях
15:08
Армия РФ нанесла групповой удар по авиабазе ВСУ и пункту дислокации наемников
14:52
Белоусов и Герасимов доложили Путину о ходе спецоперации на Украине
14:34
«Не стала опровергать» — МакSим про завершение своей карьеры
14:18
Суд Москвы заочно арестовал служащую в ВСУ снайпера из Грузии за наемничество
14:02
Православный интернет: как должен вести себя в сети настоящий христианин

Сейчас читают

«Я к этому не готова»: как ставшая звездой повариха Ольга Гурская справляется с популярностью
«Либо обои, либо кафель»: почему Лена Катина не любит люксовые подарки
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»
«Я знаю одно — только постоянство»: SHAMAN рассказал о секрете своего успеха

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака