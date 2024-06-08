Сечин заявил о многомиллиардных тратах ЕС на замещение газа из РФ

Удается ли Западу справляться с энергетическими трудностями?

Евросоюз потратил с 2021 по 2023 год на импорт газа более 630 миллиардов долларов, чтобы заместить российский. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) во время выступления с докладом «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!».

«Сократив закупки российских энергоносителей, с 2021 по 2023 год, Евросоюз потратил на импорт газа из других стран более 630 миллиардов долларов. Эта величина соизмерима с совокупными расходами Европы на газ за восемь предыдущих лет», — сообщил Игорь Сечин.

По словам главы «Роснефти», эта сумма соизмерима с тратами стран Европы на зеленую энергетику, а также с валовым внутренним продуктом Швеции и Польши.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал нелогичным отказ Германии от российского газа.