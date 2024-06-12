Новые правила: почему на границе начали массово изымать паспорта

Количество случаев увеличилось в последнее время.

Количество случаев изъятия заграничных паспортов при выезде из России увеличилось в последнее время. Происходит это в связи с ошибками в документах. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с РБК.

«Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне», — сказал он.

Обращения об изъятии загранпаспортов стали появляться после вступления в силу в декабре 2023 года поправок к ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Как рассказали источники изъятия, чаще всего встречаются следующие ошибки: несовпадение имени, фамилии или отчества, опечатки в названиях городов и регионов, указанных как место рождения, а также в датах.

Обычно они выявляются в паспортах старого образца — тех, которые выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами при выезде. При пересечении границы у граждан все чаще возникают проблемы из-за «неточностей».