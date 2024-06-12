«Обеспечит независимость»: Ковальчук сообщил о важном шаге в новой энергосистеме

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 26 0

Ковальчук: мы сделали шаг по созданию новой энергетической системы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Главной задачей являлось создать новую энергосистему в таком ключе, чтобы она органично вписывалась в природу.

Россия обладает уникальной ядерной технологией. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на церемонии вручения Госпремий в Кремле.

«Сегодня мы сделали принципиальный шаг по созданию новой энергетической системы, которая обеспечит нашу технологическую независимость и энергетическую безопасность на многие годы. И мы всех победим, как и побеждали всегда», — сказал Ковальчук.

Он отметил, что главной задачей являлось создание такой энергетической системы, которая бы вписалась в природную среду. Основы для этого в нашем государстве уже есть. Так называемая «зеленая энергетика» уже опробована в РФ.

Ковальчук также заявил, что Россия обладает уникальными ядерными технологиями, которых нет больше ни в одной стране. Их создание стало возможно на изучении огромного научного опыта государства и современных разработок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий Uniper расторг долгосрочные экспортные контракты с «Газпромом».

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