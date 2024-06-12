Собянин: До 2026 года в Москве появится еще семь пешеходных мостов

В Москве возведут еще семь пешеходных мостов до 2026 года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

«Сейчас строим мосты: через Водоотводный канал Москвы-реки — сооружение станет частью единого туристического маршрута от Парка Горькогo к Балчугу и „ГЭС-2“ и через реку Яузу вблизи МГТУ имени Н. Э. Баумана — будет удобно передвигаться между учебными корпусами», — говорится в публикации.

Еще один мост соединит улицы Речников и Судостроительную со станцией метрополитена «Нагатинский Затон», добавил мэр.

Собянин отметил, что 4 других объекта находятся на стадии проектирования. Две конструкции возведут в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки, уточнил он.

Новые мосты также построят на Островной улице через Москву-реку и в сторону парка «Фили», резюмировал градоначальник.