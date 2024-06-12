Собянин: для инвесторов появятся новые стимулы строить школы и поликлиники

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Подтверждение этому нужно получить в Москомархитектуре и в профильном департаменте столицы.

Собянин: для инвесторов появятся новые стимулы строить школы и поликлиники

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) продолжает расширяться, заявил Сергей Собянин.

«У инвесторов появятся дополнительные стимулы строить поликлиники, школы и детские сады», — написал он в своем телеграм-канале.

Теперь, по словам мэра, застройщик сможет получить льготы при постройке социальных объектов за пределами территорий, входящих в один проект планировки участка с жилой «льготной» застройкой.

Главным условием, добавил градоначальник, является расположение соцобъекта — жители новостроек должны быть обеспечены поликлиниками, детсадами и школами в шаговой доступности.

«Подтверждение этому нужно получить в Москомархитектуре и в профильном департаменте столицы», — напомнил он. 

+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
89.02
0.03 95.74
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
Корабли Северного флота РФ прибыли в главный порт Кубы
19:44
«Проблема нашего века»: как правильно высыпаться летом
19:28
«Искандеры» разбили пусковые установки и С-300 ВСУ в Полтавской области
19:14
А где трусы? Бритни Спирс станцевала даже без нижнего белья
19:00
Россиянам разрешили самостоятельно продавать заложенное по ипотеке имущество
18:46
План дал трещину: что не так с инициативой Байдена по сектору Газа

Сейчас читают

Бриг «Россия» провел первую репетицию в акватории Невы по новому маршруту
«Был кураж»: Звезды шоу-бизнеса о своих первых выступлениях
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»
«Я знаю одно — только постоянство»: SHAMAN рассказал о секрете своего успеха

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака