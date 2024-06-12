Собянин: для инвесторов появятся новые стимулы строить школы и поликлиники

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) продолжает расширяться, заявил Сергей Собянин.

«У инвесторов появятся дополнительные стимулы строить поликлиники, школы и детские сады», — написал он в своем телеграм-канале.

Теперь, по словам мэра, застройщик сможет получить льготы при постройке социальных объектов за пределами территорий, входящих в один проект планировки участка с жилой «льготной» застройкой.

Главным условием, добавил градоначальник, является расположение соцобъекта — жители новостроек должны быть обеспечены поликлиниками, детсадами и школами в шаговой доступности.

«Подтверждение этому нужно получить в Москомархитектуре и в профильном департаменте столицы», — напомнил он.